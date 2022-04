Violences sexuelles : une enquête préliminaire ouverte après des signalements à l'École polytechnique

Une enquête préliminaire a été ouverte mercredi 13 avril par le parquet d'Evry (Essonne) pour "viols", "agressions sexuelles" et "tentatives d'agressions sexuelles et de viols" au sein de l'École polytechnique, a appris jeudi franceinfo auprès du parquet. Elle est confiée aux gendarmes de la brigade de recherche de Palaiseau.

Onze faits de viols ou de tentatives de viols, commis entre septembre 2018 et février 2022, ont été signalés dans une enquête interne de l'établissement menée entre janvier et février dernier, et à laquelle franceinfo a pu avoir accès mardi.

À la question : "Durant votre scolarité à l'École polytechnique, a-t-on essayé ou est-on parvenu à avoir un rapport sexuel avec vous contre votre gré ?", dix étudiants, dans l'immense majorité des étudiantes, répondent "oui, une fois", une personne répond "oui, plusieurs fois". Il s'agit de dix femmes et d'un homme. À chaque fois, l'agresseur est un homme.

Une étudiante sur 4 affirme avoir été agressée

Dans le rapport, on apprend également que près d’une étudiante sur quatre interrogée (23,1%) affirme avoir été victime d’une agression sexuelle depuis le début de sa scolarité dans l’établissement. Les étudiantes concernées parlent notamment d'attouchements, sans leur consentement, sur leurs seins ou leurs fesses, ou de situations dans lesquelles elles ont été "coincées" pour être embrassées.

"Nous ne pensions pas avoir autant de cas", avait réagit mardi 12 avril sur franceinfo le directeur général de l'École polytechnique, François Bouchet, qui a expliqué qu'un signalement avait été fait auprès du procureur de la République de l'Essonne. "Nous faisons tout pour qu'il n'y ait plus jamais ce genre d'actes dans notre école. Evidemment, nous souhaitons des suites judiciaires."

Cette enquête interne a été menée par l'établissement entre le 19 janvier et le 6 février 2022. 2 097 étudiants ont participé à cette enquête, soit un taux de participation de 61%.