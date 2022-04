Violences sexuelles : 11 viols ou tentatives de viols signalés à l'École polytechnique depuis 2018, selon un rapport interne

Onze faits de viols ou de tentatives de viols, commis entre septembre 2018 et février 2022, ont été signalés au sein de l'École polytechnique, dans une *enquête interne de l'établissement menée entre janvier et février dernier, à laquelle franceinfo a pu avoir accès ce mardi, confirmant ainsi une information du journal Le Monde.

À la question : "Durant votre scolarité à l'École polytechnique, a-t-on essayé ou est-on parvenu à avoir un rapport sexuel avec vous contre votre gré ?", dix étudiants, dans l'immense majorité des étudiantes, répondent "oui, une fois", une personne répond "oui, plusieurs fois".

Des étudiantes droguées à leur insu

Le rapport révèle également que près d’une étudiante sur quatre interrogée (23,1%) affirme avoir été victime d’une agression sexuelle depuis le début de sa scolarité dans l’établissement. Les élèves concernées parlent notamment d'attouchements, sans leur consentement, sur leurs seins ou leurs fesses, ou de situations dans lesquelles elles ont été "coincées" pour être embrassées.

Quinze sgnalements, en très grande majorité d'étudiantes, évoque des cas d'"attouchements du sexe" forcés. Trois jeunes disent aussi avoir été droguées à leur insu pendant une fête étudiante alcoolisée. L'enquête met également en lumière cinquante signalements, là aussi dans une immense majorité réalisés par des étudiantes, d'un "acte sexuel pratiqué alors que le consentement n'était pas plein et entier."

La direction espère une "prise de conscience"

"Les victimes sont très majoritairement des femmes et les auteurs très majoritairement des hommes", écrit l'École polytechnique dans ce rapport, avant d'ajouter qu'il existe "une très forte corrélation entre consommation d'alcool et atteintes sexuelles ou sexistes." Les résultats de ce questionnaire "doivent accentuer la prise de conscience de tous", poursuit l'établissement, qui va reconduire cette enquête de façon régulière. L'École polytechnique promet aussi d'organiser, "dans les plus brefs délais", des ateliers de travail obligatoire pour les étudiants.

La direction entend aussi "transmettre les faits graves à l'autorité judiciaire" et de "mettre en place de mesures conservatoires dès que possible", ainsi que "des sanctions disciplinaires lorsque cela est possible sans entraver l'action de la justice."

*Cette enquête interne a été menée par l'établissement entre le 19 janvier et le 6 février 2022. 2 097 étudiants ont participé à cette enquête, soit un taux de participation de 61%.