Violences sexuelles dans le cinéma : l'acteur Aurélien Wiik révèle avoir été victime d'abus lorsqu'il était mineur

De nouvelles révélations de violences sexuelles dans le cinéma français. L'acteur Aurélien Wiik a révélé, jeudi 22 février, avoir été "abusé", de ses 11 ans à ses 15 ans, "par son agent et d'autres membres de son entourage". Sur Instagram, avec le hashtag #MeTooGarçons, le comédien de 43 ans, qui joue notamment dans la série Munch, rapporte avoir "porté plainte à 16 ans" car son agent "le faisait à d'autres". "Je l'ai envoyé en prison", poursuit-il, "il a pris cinq ans".

"S'il y a d'autres victimes de lui, parlez, enjoint l'acteur. Il est mort, mais ça peut faire du bien." Dans son témoignage, il met aussi en cause des "réalisateurs" et des "producteurs". L'acteur mentionne des "agressions, harcèlements, tentatives de viol". Il fait aussi part de "chantage contre des rôles qu'[il] pas eu du coup" et de "dîners piégés organisés par des vieux avec plusieurs mineurs". "Je me suis défendu des mains baladeuses, ajoute-t-il.

Ces révélations interviennent alors que se tient vendredi la 49e cérémonie des César, sur fond de libération de la parole autour des violences sexuelles dans le 7e art. Beaucoup attendent des mots de l'actrice Judith Godrèche, devenue figure de proue du #MeToo français après avoir porté plainte contre les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doillon pour des violences sexuelles et physiques pendant son adolescence, accusations que ces derniers nient.