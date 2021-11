Soupçons de viols sur mineures : Jean-Luc Lahaye placé en garde à vue

Le chanteur Jean-Luc Lahaye à nouveau placé en garde à vue. Il est soupçonné de "viols" et d'"agressions sexuelles sur mineures". Les faits se seraient produits en 2013 et en 2014. La star des années 1980 avait déjà été condamné en 2007 pour "atteintes sexuelles sur mineures de 15 ans".

Star des années 1980, Jean-Luc Lahaye a fait rêver bien des adolescentes. Aujourd'hui, le chanteur de charme âgé de 68 ans est en garde à vue dans les locaux de l'office central pour la répression des violences aux personnes. Il est suspecté de "viols" et d'"agressions sexuelles sur mineur de plus de 15 ans". Ce n'est pas la première fois que Jean-Luc Lahaye fait face à la justice : il a été condamné à deux reprises pour avoir eu des relations sexuelles avec des adolescentes.



Quatre personnes en garde à vue

Depuis le 3 novembre, le chanteur est interrogé sur les accusations de deux jeunes filles mineures avant de se rétracter, puis de porter plainte à nouveau. Parmi les personnes en garde à vue, les mères des deux jeunes filles qui les auraient encouragées à avoir des relations sexuelles avec l'ancienne star et qui auraient ensuite fait pression sur elles pour qu'elles retirent leurs plaintes. Elles sont suspectées de "non-dénonciation de crime" et de "complicité de viol sur mineur".

L'une des filles de Jean-Luc Lahaye est également en garde à vue, suspectée de "subornation de témoins" et de "non-dénonciation de crime".