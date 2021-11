Soupçons de viols sur mineures : le chanteur Jean-Luc Lahaye, sa fille et deux autres femmes en garde à vue

Le chanteur de 68 ans a été interpellé et placé en garde à vue mercredi, notamment pour des faits de viol et agressions sexuelles.

Interpellé mercredi 3 novembre, le chanteur français Jean-Luc Lahaye a été placé en garde à vue pour "viols" et "agressions sexuelles sur mineur de plus de 15 ans", a appris franceinfo par le parquet de Paris, confirmant une information du journal Le Parisien. Il est soupçonné d'avoir agressé deux adolescentes en 2013 et 2014. L'enquête a été confiée à l’Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP)

Les deux victimes présumées ont porté plainte il y a quelques mois pour ces faits. Elles dénoncent des viols et agressions sexuelles dans un contexte d’emprise, alors qu'elles étaient fans du chanteur, précise une source proche de l'enquête à franceinfo. Jean-Luc Lahaye a déja été condamné en 2015 à un an de prison avec sursis pour corruption de mineurs sur l'une des deux jeunes filles.

Le chanteur âgé de 68 ans est également entendu pour des faits de corruption de mineurs de plus de 15 ans, abus frauduleux de l'état de faiblesse d'un mineur pour le conduire à un acte préjudiciable, atteinte à l'intimité de la vie privée et détention d'image à caractère pédopornographique, selon cette même source.

Sa fille et les mères des deux adolescentes aussi interpellées

La fille de Jean-Luc Lahaye, âgée de 36 ans, a aussi été placée en garde à vue, soupçonnée d’avoir fait pression sur deux mineures victimes. Elle est entendue pour "subornation de témoins" et "complicité de viol sur mineur de plus de 15 ans".

Deux autres femmes sont en garde à vue pour "non-dénonciation de crime" et "complicité de viol sur mineur de plus de 15 ans". Ces deux femmes sont les mères des deux victimes, soupçonnées d'avoir encouragé leurs filles à avoir des relations avec le chanteur, précise une source proche de l'enquête.