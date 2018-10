Pour éviter les abus pendant les scènes de sexe, la chaîne de télé HBO recrute une "coordinatrice d'intimité"

Profession : "coordinatrice d'intimité". Pour éviter les abus pendant les scènes de sexe, la chaîne HBO a décidé de recruter une personne dont la mission est de superviser toutes les scènes intimes qui sont tournées dans le cadre de ses différentes séries. L'annonce a été confirmée par l'entreprise, samedi 27 octobre.

As reported in @RollingStone, all @HBO programs with intimate scenes will be staffed by an intimacy coordinator: https://t.co/sdQww5PFrt