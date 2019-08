Niort : un homme incarcéré pour agression sexuelle sur sa fille et possession d'images pédopornographiques

L'animatrice d'un site pornographique a averti la police, après avoir vu des images d'une mineure. L'homme a avoué l'intégralité des faits.

Un habitant de Niort (Deux-Sèvres) a été incarcéré dimanche 11 août pour agression sexuelle sur sa fille mineure et pour possession d'images à caractère pédopornographique, rapporte France Bleu Poitou lundi. L'alerte a été donnée vendredi par l'animatrice d'un site pornographique. Lors d'un chat vidéo avec un client régulier, elle reçoit des images pornographiques. Elle s'aperçoit que la fille présente sur les images est très jeune et avertit les policiers.

Grâce aux indices transmis par l'animatrice du site, les agents remontent jusqu'à une personne. L'homme a une petite fille et possèdent deux adresses, mais qui ne correspondent pas à l'individu recherché. Les habitants indiquent toutefois aux policiers qu'ils connaissent le suspect. L'un d'eux le prévient que des enquêteurs le recherchent. Ce dernier se rend alors de lui-même au commissariat de Niort vendredi, précise encore France Bleu Poitou.

Interpellé, puis placé en garde à vue, l'homme a avoué l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, à savoir agression sexuelle sur sa fille mineure de moins de 15 ans et possession de photos et vidéos pédopornographiques. Après avoir été présenté au procureur et à un juge des libertés et de la détention, il a été incarcéré dimanche.