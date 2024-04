MeToo à l’hôpital : les témoignages se multiplient

Depuis plusieurs jours, les témoignages se multiplient sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu hospitalier. La parole se libère partout dans le pays.

Derrière les murs de l’hôpital, la loi du silence se fissure. "On ne va pas dire qu’un médecin est un agresseur sexuel. On va dire qu’il est un peu lourd, et qu’il met facilement la main aux fesses", témoigne Bluenn Quilleron, praticien hospitalier psychiatre à Plouguernével (Côtes-d’Armor) "C’est tellement tout le temps qu’on ne s’en rend pas trop compte", abonde une femme, qui témoigne anonymement.

Comportements sexistes

Bluenn se souvient de ses neuf années passées à l’hôpital Saint-Antoine, à Paris. Les propos obscènes faisaient partie de son quotidien. "Quand on mangeait le midi (…), un médecin arrivait, et en général son grand truc, c’était de relater ses exploits sexuels. Il nous parlait de la taille de son sexe", raconte-t-elle. En juin 2020, elle a écrit à Martin Hirsch, alors directeur général de l’AP-HP, faisant la liste des comportements sexistes dont elle se dit victime. Contacté, Martin Hirsch dit ne pas en avoir eu connaissance.

Une victime, souhaitant rester anonyme, témoigne quant à elle de propos déplacés tenus par un chirurgien orthopédique. "Si elle s’ennuie, on n’a qu’à la mettre dans une cave, et on se la fait tourner", aurait-il notamment déclaré. Elle aussi a fait un signalement, demeuré sans réponse. Depuis la mise en place de la cellule de prévention de l’AP-HP en septembre 2021, 279 signalements ont été recueillis.