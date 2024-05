Manifestation devant le CNC : "La réponse, ça a été le silence", regrette Judith Godrèche

"On a en effet manifesté, Dominique Boutonnat n'était pas là, on nous a très poliment écoutés, reçus et la réponse quand nous sommes montés dans les bureaux du CNC ça a été le silence", regrette, lundi 13 mai sur France Inter, l'actrice et réalisatrice Judith Godrèche. Entre 100 et 200 personnes, dont l'actrice Judith Godrèche, se sont rassemblées devant le siège du Centre national du cinéma (CNC) à Paris pour réclamer le départ de son président Dominique Boutonnat, qui doit être jugé en juin pour agression sexuelle.

"On nous a dit qu'il [Dominique Boutonnat] irait quand même au Festival de Cannes malgré cet article paru dans Libération. Je ne comprends pas comment il peut avoir envie d'aller au Festival de Cannes dans l'état actuel des choses", s'indigne Judith Godrèche qui présentera cette année à Cannes un court-métrage sur les violences sexuelles. "Évidemment que c'est important de donner l'exemple et d'avoir quelqu'un à la tête de cette institution qui change", estime la réalisatrice. "On essaie de mettre sous silence celles qui parlent trop fort" or il faudrait "les soutenir, avancer ensemble, ne faisons pas semblant d'être une grande famille", lance Judith Godrèche.