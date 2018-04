Le réalisateur et producteur Thomas Langmann visé par une plainte pour "menaces" et "harcèlement" par son épouse

La journaliste Céline Bosquet vit séparée de Thomas Langmann depuis août 2017 en attendant le jugement de divorce, selon "Le Point".

L'épouse du producteur et réalisateur de cinéma Thomas Langmann a déposé plainte le 30 mars pour "menaces réitérées de violences" et "harcèlement contre son époux", indique Le Point, lundi 2 avril.

Dans sa plainte déposée à Paris, qu'a pu consulter le magazine, la journaliste de M6 Céline Bosquet raconte : "Il m'avait avoué avoir consommé de l'héroïne par le passé mais vouloir changer de vie et se marier. Malheureusement, il n'est pas parvenu à se défaire de ses addictions et cela a fini par compliquer notre relation de couple, notamment car il consommait régulièrement à la maison et faisait entrer des dealers à notre domicile. Je précise qu'il laissait traîner sa drogue dans les magazines qui étaient à portée de main. Je lui ai demandé de faire un choix entre sa famille et ses addictions, mais il a refusé de se soigner."

Près de 1 500 SMS reçus

La jeune femme vit séparée de Thomas Langmann depuis août 2017 en attendant le jugement de divorce, précise Le Point. Ils étaient mariés depuis le 21 juin 2013. Lors du dépôt d'une première plainte dans les Alpes-Maritimes, Céline Bosquet a affirmé avoir reçu près de 1 500 SMS de la part de son mari depuis qu'elle a quitté son domicile, avec des messages comme "Je vais t'écraser comme une merde" ou "Tu devrais te faire interner".

Contacté par Le Point, Thomas Langmann dénonce une manipulation liée à la procédure de divorce. "Elle me demande 60 000 euros de pension mensuelle. Je ne vais pas me laisser faire", réagit-il.