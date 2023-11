Axl Rose, le leader des Guns N' Roses, est visé par une plainte pour agression sexuelle

Le leader du groupe de rock de légende Guns N' Roses Axl Rose, l'Américain William Bruce Rose de son vrai nom, est accusé d'une agression sexuelle en 1989 par une mannequin américaine, Sheila Kennedy, selon un document de la justice de New York révélé par la presse spécialisée mercredi 22 novembre.

Selon cette plainte au civil enregistrée mercredi, Axl Rose, aujourd'hui âgé de 62 ans, serait responsable d'une "agression sexuelle" et de "violences" contre Sheila Kennedy, du même âge, mannequin dans les années 1980. Les faits se seraient produits en 1989 dans une chambre d'hôtel de New York, après une rencontre en boîte de nuit.

Formé en 1984, Guns N' Roses est l'un des groupes les plus populaires de tous les temps, et a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame en 2012. Ses membres originaux sont Axl Rose, Saul "Slash" Hudson et Michael "Duff" McKagan.