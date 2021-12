La garde à vue de Yannick Agnel levée, l'ex-nageur va être présenté à un juge d'instruction pour viol sur mineur

L'ancien nageur est visé par une enquête pour "viol et agression sexuelle sur mineure de 15 ans".

La garde à vue de Yannick Agnel a été levée samedi 11 décembre à la mi-journée à Mulhouse (Haut-Rhin), a appris franceinfo de source proche du dossier. L'ancien champion champion olympique de natation va être présenté à un juge.

>> Ce que l'on sait des accusations de viol et d'agression sexuelle sur mineure qui visent l'ancien nageur Yannick Agnel

Yannick Agnel a été interpellé jeudi midi à son domicile parisien sur commission rogatoire dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à Mulhouse pour "viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans".

L'affaire remonte à 2016, lorsque Yannick Agnel s'entraînait au Mulhouse Olympic Natation (MON) sous la houlette de Lionel Horter. Selon les informations de France Inter, c'est l'une des filles de son ex-entraîneur. La plainte a été déposée durant l'été 2021, a expliqué la procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot.

"La justice doit aller au bout"

"Je connais personnellement la personne qui a déposé plainte donc vous imaginez bien que c'est quelque chose qui me touche particulièrement. La plainte de la jeune fille est aujourd'hui entre les mains de la justice, elle doit aller au bout", a expliqué sur franceinfo la ministre chargée des Sports Roxana Maracineanu.



Yannick Agnel possède un des plus beaux palmarès de la natation française: il a été sacré double champion olympique à Londres en 2012 sur 200 m et avec le relais 4x100 m masculin, puis champion du monde dans les deux mêmes courses en 2013.