L'actrice Eliza Dushku affirme avoir été agressée sexuellement à 12 ans sur le tournage d'un film de James Cameron

Joel Kramer, un célèbre cascadeur à Hollywood, aurait invité l'adolescente dans sa chambre d'hôtel et l'aurait déshabillée, avant de se frotter contre elle jusqu'à l'orgasme. L'actrice américaine Eliza Dushku lors de la première du film "Be Here Now" à Beverly Hills (Californie, Etats-Unis), le 5 avril 2016. (CHRIS PIZZELLO / SIPA / AP)