Info franceinfo Gynécologue parisien accusé de viol : trois nouvelles plaintes déposées contre le professeur Émile Daraï

L'ex-chef du service endométriose de l'Hôpital Tenon fait déjà l'objet de trois plaintes pour "viol par personne ayant autorité sur mineur de plus de 15 ans" et "viol en réunion".

Trois nouvelles plaintes pour viols ont été déposées contre le gynécologue parisien Émile Daraï, a appris franceinfo vendredi 5 novembre de sources concordantes. Ces trois plaintes déposées jeudi s'ajoutent à trois autres déjà déposées contre le professeur.

Ce gynécologue était le chef du centre endométriose de l'hôpital Tenon à Paris jusqu'au 8 octobre dernier, avant de se voir retirer ses responsabilités après ces accusations. Une enquête avait été ouverte pour "viol par personne ayant autorité sur mineur de plus de 15 ans" à son encontre le 28 septembre dernier, après la plainte d'une jeune femme de 17 ans.

Toujours autorisé à exercer

Cette enquête confiée dans un premier temps à la brigade de protection des mineurs a été transférée à la deuxième division régionale de la police judiciaire de Paris. Le praticien fait également l'objet d'une plainte pour "viol en réunion", ainsi que d'une plainte pour "viol sur personne vulnérable par personne ayant autorité".

Le professeur Émile Daraï a été privé de ses responsabilités de chef de service à l'hôpital Tenon le 8 octobre, avait indiqué l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et Sorbonne Université, afin que l'enquête interne sur les accusations de viols et de maltraitance le visant puisse "se dérouler dans la plus grande sérénité". Les conclusions de cette enquête, qui devaient être rendues avant la fin octobre, ne sont toujours pas connues. En attendant, le professeur peut continuer à exercer, malgré le retrait de ses fonctions de chef de service et d'enseignant.