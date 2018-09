Foot : Cristiano Ronaldo visé par une plainte pour viol

La plainte a été déposée par une Américaine, selon le journal allemand "Der Spiegel". Les faits remonteraient à 2009 et auraient eu lieu à Las Vegas.

Le footballeur Cristiano Ronaldo est visé par une plainte pour viol, révèle le journal allemand Des Spiegel (en anglais), vendredi 28 septembre. La femme qui l'accuse, Kathryn Mayorga, est une Américaine de 34 ans. D'après son récit, elle aurait été violée par la star portugaise en 2009 dans un hôtel de Las Vegas.

Kathryn Mayorga affirme que Cristiano Ronaldo lui aurait versé 375 000 dollars (323 000 euros) pour acheter son silence. D'après son avocate, la jeune femme a lancé une procédure aux Etats-Unis pour contester cet accord financier.

Dans une interview accordée au Spiegel (en allemand et payant), Kathryn Mayorga revient sur le déroulement des faits. Elle raconte avoir été violée analement. Le footballeur lui aurait ensuite affirmé être un "homme bien" à "99%". Pour défendre la version de sa cliente, l'avocate s'appuie sur un document publié lors des Football Leaks, dans lequel Cristiano Ronaldo déclare aux autorités à propos de Kathryn Mayorga : "Elle a dit 'non' et 'stop' plusieurs fois".