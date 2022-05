Damien Abad accusé de viols : "La lutte contre les violences sexuelles n'est pas un sujet pour ce gouvernement", dénonce Alice Coffin

"La lutte contre les violences sexuelles n'est pas un sujet pour ce gouvernement", alerte sur franceinfo lundi 23 mai Alice Coffin, conseillère écologiste de Paris, co-fondatrice de l’observatoire des violences sexuelles et sexistes en politique alors que la nouvelle porte-parole du gouvernement a botté en touche lors de la première conférence de presse qui a suivi le premier conseil des nouveaux ministres sur les accusations de viols visant Damien Abad. "L'enjeu c'est ici l'établissement de la vérité, et c'est à la justice de le faire, ça n'est pas à moi et je crois que ce n'est pas non plus à vous" de le faire, a lancé Olivia Grégoire aux journalistes qui l'interrogeaient.

>> Accusations de viols contre Damien Abad : "La justice est la seule à devoir et à pouvoir trancher", déclare la porte-parole du gouvernement

L'observatoire des violences sexuelles et sexistes en politique a effectué des "signalements" concernant deux femmes qui accusent Damien Abad, ministre des Solidarités, de viol en 2010 et 2011.

"On a au plus haut sommet de l'État un président qui protège les agresseurs." Alice Coffin, conseillère écologiste de Paris, co-fondatrice de l’observatoire des violences sexuelles et sexistes en politique à franceinfo

"J'appelle toutes les femmes de France à se soulever", dit-elle. Alice Coffin regrette que la Première ministre Élisabeth Borne n'ait pas demandé la démission de Damien Abad. "Élisabeth Borne avec nous !", a-t-elle lancé. "On demande des actes, un peu de courage, c'est le sort de dizaine de milliers de françaises qui en dépend", estime la militante féministe.

Alice Coffin dénonce un manque de prise en compte des violences sexuelles dans les institutions politiques. "Pourquoi on porte à nos gouvernement, dans notre Assemblée Nationale, des personnes pour qui le viol n'est pas un problème ?", s'insurge-t-elle. "Quand François de Rugy est mis en cause pour des homards, il s'en va du gouvernement, alors comment ça se fait qu'il y ait un traitement différent ? Comment ça se fait que les viols ne soient pas pris en considération ?", s'interroge Alice Coffin. Elle et plusieurs autres militantes organisent mardi un rassemblement à Paris place Saint-Augustin pour protester contre "le gouvernement de la honte".