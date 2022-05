DIRECT. Politique : le premier conseil des ministres du gouvernement Borne se tient lundi matin, en pleine affaire Abad

Ce qu'il faut savoir

Il lance véritablement le second quinquennat d'Emmanuel Macron. Un premier conseil des ministres du gouvernement Borne doit se tenir lundi 23 mai. Mais à peine nommé, ce nouvel exécutif fait face à une première affaire, avec des accusations de viol visant Damien Abad, ex-président du groupe LR à l'Assemblée nationale et nouveau ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. L'intéressé nie "avec la plus grande force". La Nouvelle Première ministre Elisabeth Borne a assuré qu'elle n'était "pas au courant" et a promis de tirer "toutes les conséquences" en cas de "nouveaux éléments" et de saisine de la justice. Suivez notre direct.

Deux plaintes classées sans suite. Selon Mediapart (article abonnés), deux femmes, dont le journal a recueilli les témoignages, accusent Damien Abad, 42 ans, de viol en 2010 et en 2011. Le parquet de Paris a déjà classé sans suite deux plaintes en 2012 et en 2017 de l'une des plaignantes.

LREM et LR avait été alertés pour Damien Abad. Si Elisabeth Borne assure qu'elle n'était pas au courant, Mediapart a révélé que l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique avait transmis aux directions de LREM et LR le témoignage de l'une des femmes qui accuse Damien Abad. Ce signalement a également été effectué auprès du parquet de Paris, qui dit l'analyser.

Plusieurs dossiers au menu du premier conseil des ministres. Près d'un mois après la réélection du chef de l'Etat et trois jours après la fin de la longue maturation qui a présidé au casting de Matignon comme des ministres, le nouveau gouvernement se réunit au grand complet peu avant 10 heures, avec au menu les grandes priorités tracées par le président, école, santé, transition écologique mais aussi la lutte contre l'inflation.

Les législatives dans le viseur. A trois semaines du premier tour des législatives, l'Elysée a mis la pression sur les 14 ministres-candidats. Conformément à une règle non écrite datant de 2007, et déjà édictée en 2017 par Emmanuel Macron, ils devront démissionner en cas de défaite à ce prochain scrutin. Une règle qui vaut aussi pour Elisabeth Borne.