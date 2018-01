Dans une tribune, 100 femmes, dont Catherine Deneuve, défendent la "liberté d'importuner" des dragueurs

Dans un texte publié par "Le Monde", elles disent réagir à la libération de la parole née de l'affaire Weinstein, qui mélange selon elles des dénonciations légitimes et une dérive puritaine. Les messages #metoo et #balancetonporc sur la main d'une manifestante lors d'un rassemblement contre le harcèlement et les agressions sexuels, place de la République à Paris le 29 octobre 2017. (BERTRAND GUAY / AFP)