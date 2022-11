Belfort : un ancien entraîneur de ski condamné à un et demi de prison ferme pour agressions sexuelles sur une ancienne élève, mineure à l'époque

Un ancien entraîneur de ski a été condamné mercredi 16 novembre par le tribunal correctionnel de Belfort à trois ans de prison dont un an et demi ferme pour agression sexuelle sur mineure, rapporte France Bleu Belfort-Montbéliard. L'homme a été reconnu coupable d'attouchements à répétition sur une de ses anciennes élèves.

Les faits reprochés remontent à la période 1994-2002. La victime avait alors entre 7 et 15 ans. A l'époque, la jeune femme, aujourd'hui âgée de 35 ans, prenait des cours de ski de fond au ski-club Markstein-Ranspach où l'accusé était en charge de la section belfortaine.

La victime, aujourd'hui pompier volontaire, a fini par porter plainte en fin d'année dernière, 19 ans après les faits. A la barre, elle a raconté les agressions subies : des caresses sur la poitrine et l'entre-jambes, dans la voiture, en forêt ou dans la neige.

"A chaque entraînement, il faisait en sorte qu'on se retrouve seuls. Il m'attrapait par derrière, me mettait la main sur le nez et la bouche pour me faire taire. Je me suis toujours débattue mais il était plus fort que moi"