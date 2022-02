"Balance ton bar" : une enquête ouverte pour viol à Nancy après un témoignage anonyme

Le parquet de Nancy annonce ce mardi l'ouverture d'une enquête pour viol après la dénonciation, le week-end dernier sur le compte Instagram "Balance ton bar Nancy", d'une agression sexuelle par un gérant de bar de la ville. Cette enquête doit permettre dans un premier temps d'identifier la femme qui témoigne anonymement sur le réseau social. Son ouverture intervient la veille de la venue à Nancy de la ministre déléguée en charge de l'Egalité entre les femmes et les hommes Elisabeth Moreno, mercredi 2 février, qui doit y signer plusieurs protocoles d'aide aux femmes victimes de violences.

Le gérant de bar conteste

Le témoignage en question a beaucoup fait réagir sur Instagram et à Nancy. Accusé nommément, le gérant de bar conteste et annonce attaquer en diffamation. "On parle de faits très graves postés de façon anonyme, sur une page administrée de façon anonyme, souligne sur France Bleu son avocat, maître Alexandre Bouthier. On a l'impression que la parole des victimes est tellement sacrée que la parole des victimes anonymes l'est encore plus et qu'on peut déverser des seaux de merde sur n'importe qui."

Le compte Instagram "Balance ton bar Nancy" a depuis été mis en pause temporairement. "On a décidé de tout mettre en stand by", expliquent à France Bleu Sud Lorraine les administrateurs du compte qui, débordés, disent avoir supprimé "plus d'une centaine de commentaires haineux".

Plusieurs témoignages relatant des agressions sexuelles dans les bars de Nancy y avaient été postés, ce qui n'étonne pas l'association féministe #NousToutes54. Sa présidente Inès Guaaybess déplore toutefois les commentaires haineux : "Nous ne voulons pas encourager l'incitation à la haine. Le but est uniquement de donner de la visibilité aux victimes, souvent délaissées du système judiciaire."

La Sûreté départementale est chargée de l'enquête.