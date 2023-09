"Aucun cri ne sort de ma bouche" : l'actrice Emmanuelle Béart révèle dans un documentaire avoir été victime d'inceste pendant son adolescence

"Un silence si bruyant" a été présenté en avant-première, avant sa diffusion à la télévision le 24 septembre.

"J'ai 11 ans, c'est la nuit, j'en suis sûre, tu déchires mon sommeil, j'ai très froid, aucun cri ne sort de ma bouche, ma bouche est cousue." C'est par ces mots que l'actrice Emmanuelle Béart, aujourd'hui âgée de 60 ans, révèle avoir été victime d'inceste dans un documentaire, présenté en avant-première à la presse, mardi 5 septembre, par M6. "Mon père, ma mère, mon école, mes amis ne voient rien. Tout peut recommencer et tu recommenceras pendant quatre ans", poursuit la comédienne dans Un silence si bruyant, film qu'elle a coréalisé et qui sera diffusé le 24 septembre.

Avant la projection, Anastasia Mikova, coréalisatrice, a précisé que l'agresseur d'Emmanuelle Béart, absente lors de la présentation du documentaire, n'était pas son père, l'auteur-compositeur Guy Béart. "Elle ne souhaite pas révéler son identité, ce n'est pas sa démarche, ce n'est pas un règlement de compte", a-t-elle fait savoir. Dans le documentaire, l'actrice déclare d'ailleurs : "Si ma grand-mère n'était pas intervenue, si elle ne m'avait pas mise dans un train à 15 ans pour aller rejoindre mon père, je ne sais pas si j'aurais pu vivre."

"C'est un film choral, collectif"

C'est la rencontre avec la réalisatrice Anastasia Mikova, un "coup de foudre", qui a permis à cette figure du cinéma français de prendre la parole. Mais Un silence si bruyant ne met pas en lumière le seul inceste subi par Emmanuelle Béart pendant son adolescence. Il se penche aussi sur l'histoire de trois adultes, Norma, Pascale et Joachim, et d'une enfant. "C'est un film choral, collectif", a expliqué Anastasia Mikova, rappelant les chiffres communément admis sur les victimes d'inceste : "10% de la population française, 6 millions de personnes." Dans un propos liminaire enregistré et diffusé lors de l'avant-première, Emmanuelle Béart a insisté sur la portée sociétale de ce documentaire, au-delà de son cas personnel.

"Il y a le temps de survie et le temps pour agir. On est dans ce temps-là. Il faut une réponse politique, car l'inceste est un traumatisme collectif." Emmanuelle Béart dans un message diffusé lors de l'avant-première de "Un silence si bruyant"

A l'issue de la projection, le juge Edouard Durand, qui préside la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) et témoigne dans le documentaire, a salué "l'une des plus belles choses qu['il ait] vues de [sa] vie en vingt ans de combat sur les violences faites aux enfants".

"Ce documentaire est dans l'exactitude absolue, tout est juste. La société ne veut pas lutter contre [l'inceste] et tous les témoignages, qui sont d'une vérité inégalée, permettent de faire comprendre ça." Le juge Edouard Durand, président de la Ciivise lors de l'avant-première de "Un silence si bruyant"

"A partir du 24 septembre, des enfants seront mieux protégés grâce à ce film", a ajouté Edouard Durand. Pascale, l'une des victimes qui témoignent dans le documentaire, accuse son père, aujourd'hui décédé, de l'avoir violée de ses 3 à 13 ans. Elle a, pour sa part, affirmé que "ce film lui [avait] permis de [se] dépasser".