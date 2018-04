"Angela", le nom de code à prononcer dans les bars si vous êtes victime de harcèlement à Rouen

Pour que les victimes de harcèlement de rue ne sentent plus seules, un collectif féministe étudiant a lancé l'opération "Demandez Angela" à Rouen (Seine-Maritime), a rapporté France Bleu Normandie vendredi.

Si vous êtes victime d'un harceleur, il suffit de prononcer le prénom "Angela" dans 22 bars partenaires pour être aidé par le gérant. C'est une première en France d'après France Bleu Normandie : aussitôt le nom de code prononcé, les gérants comprennent les victimes sans qu'elles aient à expliquer leur problème et s'engagent à prendre en charge la personne en détresse. "Offrir un verre d'eau, rassurer, appeler un taxi, les barmans s'engagent à accueillir les victimes du harcèlement de rue. Cela permet de montrer au harceleur que la victime n'est pas seule", a expliqué Thomas, l'un des deux étudiants à l'origine du projet.

Sur la vingtaine de bars démarchés en octobre dernier - la veille de l'affaire Harvey Weinstein - 22 ont accepté de participer à l'opération citoyenne "Demandez Angela". Deux bars ont refusé au motif, pour l'un des gérants, que "ce n'est pas son travail de faire la police", a précisé Thomas.

Des bars comme refuges

Au contraire, Patricia, gérante du "Son du Cor" à Rouen, a estimé que "notre rôle n'est pas simplement d'encaisser de l'argent, de vendre des consommations, il faut prendre soin de nos clients, soin des autres, surtout dans le monde de la nuit".

Le projet, nouveau en France, a été importé d'Angleterre. L'initiative "Demandez Angela" a été lancée en 2016 dans le comté de Lincolnshire dans le cadre de sa campagne "No More" qui lutte contre les violences sexuelles et autres abus.