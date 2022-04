Affaire Richard Berry : la fille de l'acteur condamnée pour diffamation

Coline Berry-Rojtman accuse son père et l'ex-épouse du comédien Jeane Manson de l'avoir agressée sexuellement dans les années 1980. Elle est condamnée à 2 000 euros d'amende pour diffamation, et annonce faire appel de la décision.

Le tribunal d'Aurillac a condamné Coline Berry, la fille aînée du comédien Richard Berry, à 2 000 euros d'amende pour diffamation, a appris franceinfo jeudi 14 avril auprès de son avocate, confirmant une information de BFMTV.

Dans un entretien accordé au Monde le 14 février dernier, Coline Berry a raconté avoir subi des violences sexuelles lorsqu'elle était mineure, entre 1984 et 1985, accusant son père et l'ex-épouse du comédien Jeane Manson. Coline Berry a porté plainte le 25 janvier dernier pour "viols et agressions sexuelles sur mineur".

L'avocate de Coline Berry va faire appel

Richard Berry et Jeane Manson nient les faits. Cette dernière a déposé plainte pour diffamation. Le procès a eu lieu le 1er avril dernier. Le tribunal d'Aurillac a rendu sa décision ce jeudi et accède à sa requête.

Coline Berry est également condamnée à verser 20 000 euros de dommages et intérêts à Jeane Manson. Son avocate annonce à franceinfo qu'elle va faire appel. Le quotidien Le Monde, également poursuivi pour diffamation, a été relaxé.