Affaire Patrick Poivre d'Arvor : une plainte pour viol avait été déposée dès 2005 contre le présentateur

Une plainte pour viol avait été déposée dès 2005 contre l'ancien présentateur vedette du 20h de TF1, Patrick Poivre d'Arvor, a appris lundi 21 octobre franceinfo auprès du parquet de Nanterre, confirmant une information du journal Le Monde.

Jusqu'ici, la plainte pour viol de l'autrice et animatrice Florence Porcel en 2021 faisait figure de première plainte contre le journaliste. Mais lundi, le quotidien Le Monde se fait l'écho d'une plainte de Caroline M., dès 2005, classée sans suite par le parquet de Nanterre faute de preuves.

Caroline M. dit avoir été violée le 14 mars 2005 par Patrick Poivre d’Arvor dans le bureau du présentateur, au siège de TF1, juste après avoir été invitée à assister au journal de 20h. À l’époque, la police judiciaire des Hauts-de-Seine va jusqu’à perquisitionner le bureau de la star du petit écran à TF1. Cependant, ni les comparaisons ADN, ni les témoignages ne permettent d’aller plus loin aux yeux des enquêteurs et du parquet. De son côté, le présentateur nie les faits, et la plainte est classée sans suite.

Interrogé par franceinfo lundi, le parquet de Nanterre reconnaît qu’il n’avait pas identifié cette toute première mise en cause pour viol du présentateur de TF1 quand l’affaire PPDA éclate en 2021, et évoque notamment des raisons administratives. "Cette procédure concerne des faits dénoncés en mai 2005 dans le ressort du tribunal de Rochefort, dont la suppression lors de la réforme de la carte judiciaire en 2007 a complexifié les recherches, explique-t-il. Elle a été classée sans suite en octobre 2005 après audition du mis en cause qui a contesté les faits, l'analyse ADN étant négative."

L’existence de cette plainte pose également des questions sur ce que savait ou non l’entreprise TF1 dans cette affaire. Au journal Le Monde, TF1 répond n’avoir jamais rien su de cette plainte.

L'ancien présentateur, âgé de 77 ans aujourd'hui, fait l'objet de nombreuses accusations de viols et d'agressions sexuelles. Une première information judiciaire a été ouverte en 2021 à Nanterre après une plainte avec constitution de partie civile de Florence Porcel qui accuse PPDA de l'avoir violée à deux reprises. Patrick Poivre d'Arvor a été mis en examen en décembre 2023 pour l'un de ces viols.

Cette information judiciaire pour viols a depuis été élargie, d'abord en février à deux autres viols et une agression sexuelle dénoncées par trois femmes, puis en juillet lorsque cinq informations judiciaires supplémentaires ont été ouvertes pour viols et viols aggravés. Le journaliste et écrivain a toujours fermement nié les nombreuses accusations le visant.