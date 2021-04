L'historienne Laurence Bertrand Dorléac devrait devenir présidente de la FNSP, déstabilisée par l'affaire Olivier Duhamel

A Sciences Po Paris, la page Olivier Duhamel est sur le point d'être définitivement tournée. La candidature de Laurence Bertrand Dorléac a été retenue pour la présidence de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP) qui chapeaute l'établissement public, a annoncé son président par interim Louis Schweitzer.

Le comité de recherche a procédé vendredi à l'audition des deux candidats qui étaient encore en lice, Bertrand Badie et Laurence Bertrand Dorléac. "Après en avoir délibéré, il a décidé à l'unanimité de proposer au Conseil d'administration, lors d'une nouvelle réunion informelle le 15 avril prochain, la candidature à la Présidence de la FNSP de Mme Laurence Bertrand Dorléac", indique Louis Schweitzer, nommé en remplacement d'Olivier Duhamel visé par une enquête pour viols sur mineur.

"Elle porte des valeurs de pluralisme, de rigueur scientifique et d’honnêteté intellectuelle"

"Si cette candidature y est validée par les deux tiers des participants, la candidate sera nommée fondatrice et cinq nouveaux membres fondateurs seront par ailleurs désignés", explique-t-il. "Une réunion formelle du conseil d'administration sera alors convoquée avec les nouveaux membres fondateurs le 28 avril, afin de désigner le Président de la FNSP et les autres membres du bureau".

Laurence Bertrand Dorléac enseigne l'histoire de l'art à Sciences-Po. "Elle porte les valeurs de pluralisme, de rigueur scientifique et d’honnêteté intellectuelle que nous promouvons et dans lesquelles nous nous reconnaissons", écrivaient dans une tribune parue jeudi dans les colonnes du Monde l'ensemble des directeurs de centre et de département de Sciences-Po Paris.

Ce renouvellement à la tête de la FNSP intervient après l'affaire qui a éclaté début janvier avec les révélations de Camille Kouchner. Dans son livre La Familia grande, elle a dénoncé les agressions incestueuses qu'aurait imposées son beau-père Olivier Duhamel à son frère jumeau quand il était adolescent, à la fin des années 1980. Après ces révélations, Olivier Duhamel avait annoncé sa démission de la tête de la FNSP.