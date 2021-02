Le président du CNC Dominique Boutonnat présenté à un juge, une information judiciaire ouverte pour "agression sexuelle" et "tentative de viol"

Son filleul a porté plainte en octobre et l'accuse de l'avoir agressé sexuellement l'été dernier et d'avoir tenté de le violer.

Accusé d’agression sexuelle et de tentative de viol par son filleul, Dominique Boutonnat, président du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), est déféré jeudi 11 février devant un juge d'instruction, a appris franceinfo de source policière. Une information judiciaire pour "agression sexuelle" et "tentative de viol" a été ouverte, indique le parquet de Nanterre, qui a requis son placement sous contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire requis l'interdit notamment de paraitre au domicile des parents de la victime.

Dominque Boutonnat était entendu depuis mercredi matin dans le cadre d’une garde à vue. Par ailleurs, la police judicaire des Hauts-de-Seine a procédé mercredi à des perquisitions à son domicile et au CNC. Elles n'ont pas permis d'apporter des éléments nouveaux pour l'instant dans cette affaire.

Dominique Boutonnat "serein"

Son filleul, majeur, dénonce un fait unique remontant à l’été dernier. Il a déposé plainte le 7 octobre. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre. "Mon client conteste fermement les faits d'agression sexuelle et de tentative de viol", affirme l’avocat de Dominique Boutonnat, Emmanuel Marsigny, joint par franceinfo. Dominique Boutonnat "est totalement serein sur l'évolution de la procédure".

Dominique Boutonnat, 51 ans, dirige le CNC depuis le 24 juillet 2019. Il est également connu en tant que producteur de cinéma. Il a notamment produit les films L’Arnacoeur de Pascal Chaumeil, Intouchables d’Olivier Nakache et Eric Toledano ou encore Polisse de Maiwenn.