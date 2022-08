Accusations d'inceste contre Richard Berry : l'enquête est classée sans suite pour prescription

L'enquête portant sur les accusations de viols contre Richard Berry et son ex-compagne, Jeane Manson, a été classée sans suite pour prescription mercredi 31 août, indique le parquet de Paris à franceinfo. Elle avait été initiée le 25 janvier 2021 après une plainte déposée par la fille de l'acteur Coline Berry.

Dans un article du journal Le Monde, publié le 3 février 2021, Coline Berry assurait avoir subi des violences sexuelles lorsqu’elle était mineure, entre 1984 et 1985, accusant son père et l’ex-épouse du comédien Jeane Manson.

Richard Berry et son ex-compagne niaient les faits. Jeane Mansion avait même déposé plainte pour diffamation, ce pour quoi Coline Berry avait été condamnée par le tribunal d'Aurillac le 14 avril dernier à 2 000 euros d'amende et à 20 000 euros de dommages et intérêts à verser à son ex-belle-mère.