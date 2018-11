Projet d'attaque violente visant Macron : les quatre suspects voulaient poignarder le président lors des commémorations du 11-Novembre

Les quatre hommes, des sympathisants de l'ultradroite, ont reconnu les faits lors de leur garde à vue.

Ils allaient passer à l'action. Les quatre suspects dans l'affaire du projet d'attaque visant Emmanuel Macron sont passés aux aveux lors de leur garde à vue à la DGSI, a appris France 2, vendredi 9 novembre. Les quatre hommes ont ainsi détaillé le plan que Jean-Pierre B., le meneur présumé, avait prévu pour attaquer au couteau le président de la République, mardi 6 novembre, durant les commémorations du 11-Novembre à Charleville-Mézières (Ardennes).

Cet ancien négociant en bois de 55 ans originaire de Saint-Georges-de-Commiers (Isère) était sous la surveillance de la DGSI depuis le 31 octobre en raison de ses échanges sur des messageries cryptées où il se montrait très virulent vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Mais lundi, tout s'accélère. Jean-Pierre B. prend la route avec un autre homme pour rejoindre Bouzonville, en Moselle. Dans cette commune de 3 500 habitants proche de Charleville-Mézières, ils retrouvent deux autres complices et passent la nuit à leur domicile.

"Il aurait pu y arriver"

Les forces de l'ordre décident alors d'intervenir dans la matinée pour interpeller les quatre supects dans le logement. Ils retrouvent dans la voiture de Jean-Pierre B. un couteau en céramique qu'il devait utiliser le jour même pour poignarder le président lors de son bain de foule, selon ses aveux. Le principal suspect comptait ainsi passer les portiques de sécurité grâce au matériau de cette arme (qui, contrairement au métal, n'est pas censé déclencher l'alarme) et se mêler à la foule.

"On est vraiment intervenu juste avant une action imminente, précise à France 2 une source proche de l'enquête. Il a l'air de monsieur Tout-le-monde, il aurait pu y arriver." Une attaque d'un groupuscule d'ultradroite qui inquiète d'autant plus les enquêteurs qu'il s'agit de la troisième affaire de ce type en un an.