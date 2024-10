Guerre au Proche-Orient : “la France a parfois fait fausse route dans sa diplomatie”, selon le président du Crif

Un an après les attaques du Hamas en Israël, Yonathan Arfi, président du Crif, était l’invité de France Info ce 7 octobre.

Yonathan Arfi, président du Crif et organisateur des commémorations en hommage aux victimes des attaques du Hamas en Israël, le 7 octobre 2023, était l’invité de France Info, ce lundi 7 octobre 2024. La position de la France a-t-elle toujours été cohérente et stable depuis un an ? "Non, je considère que la France a parfois fait fausse route sur sa diplomatie au Proche-Orient (...) mais néanmoins la France est un ami d’Israël, bien sûr", estime Yonathan Arfi. Selon lui, la France fait partie des démocraties engagées dans une bataille contre l’Iran.

La décision d’un cessez-le-feu "appartient aux Israéliens"

Lorsque la France appelle à un cessez-le-feu, est-elle dans son rôle ? "Cette décision appartient aux Israéliens, à l’Ukraine dans la guerre contre la Russie (...) la vigilance est nécessaire (...) il n’empêche que la société israélienne doit être une société où le débat public est vivant", analyse l’invité. Selon le président du Crif, "ceux qui sont responsables de l’ensemble des morts civils sont les responsables du Hamas".

