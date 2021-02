Guérie du Covid-19, soeur André, doyenne des Français, fête ses 117 ans

À Toulon (Var), au sein de l’Ehpad Sainte-Catherine, tous les résidents et le personnel sont réunis autour d’elle. Lucile Randon, ou sœur André, fête ses 117 ans, jeudi 11 janvier 2021. Née en 1904, elle a longtemps été institutrice et gouvernante avant de rentrer dans les ordres à 41 ans. Une messe a été organisée en son honneur. "Elle reste bel et bien présente", s’étonne une sœur. Testée positive en janvier dernier, elle a même tenu tête au Covid-19.

Un verre d’alcool chaque jour

"Ça fait long, mais agréable, parce que j’avais des enfants qui m’aimaient beaucoup", réagit-elle lorsque son grand âge est évoqué. Elle confie boire un verre de vin par jour, et apprécier le porto. Fatiguée, elle raconte attendre que le seigneur vienne la chercher, un souhait qui tarde à être exaucé, au soulagement de ses amis et de sa famille.