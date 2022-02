Le policier soupçonné d'avoir tué sa compagne fin janvier à Paris a été interpellé, annonce Gérald Darmanin

Le ministre de l'Intérieur précise sur Twitter qu'Arnaud B. a été "interpellé sans incident" et qu'il est désormais "à la disposition de la justice".

Le policier soupçonné d'avoir tué sa compagne fin janvier à Paris et recherché depuis a été interpellé mardi 22 février, a annoncé Gérald Darmanin sur Twitter. Le ministre de l'Intérieur précise que le suspect a été "interpellé sans incident" et qu'il est désormais "à la disposition de la justice".

L’homme, policier, suspecté d'avoir tué sa compagne, a été interpellé sans incident ce matin. Il est désormais à la disposition de la justice. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 22, 2022

Le gardien de la paix de 29 ans, désormais placé en garde à vue, était recherché depuis le 28 janvier, jour de la découverte dans son appartement du corps de sa compagne, âgée de 28 ans et décédée par strangulation, selon l'autopsie. Le corps avait été découvert dans la salle de bain par des policiers parisiens venus au domicile du suspect, affecté au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis).

Selon les informations de franceinfo, l'arme du policier n'était pas au commissariat et n'avait pas non plus été retrouvée dans l'appartement. Peu avant son interpellatoin, Arnaud B. a contacté vers 9h45 la brigade de gendarmerie afin de signaler sa présence au domicile de son père, à Montméyan (Var), a appris France Télévisions de source proche de l'enquête.