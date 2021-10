Le gouvernement débloque un million d'euros sur deux ans pour favoriser l'égalité femmes-hommes en milieu rural

"En milieu rural, les femmes sont souvent confrontées à des situations particulières d'isolement et de mobilité", ont expliqué dans un communiqué commun la ministre chargée de l'Egalité femmes-hommes Élisabeth Moreno et le secrétaire d'Etat à la Ruralité, Joël Giraud.

Un million d'euros pour soutenir l'égalité femme-homme en milieu rural. Le gouvernement a annoncé mercredi 20 octobre avoir débloqué un million d'euros sur deux ans pour soutenir les associations "oeuvrant pour l'égalité entre les femmes et les hommes en milieu rural", où se produit "la moitié des féminicides". "En milieu rural, les femmes sont souvent confrontées à des situations particulières d'isolement et de mobilité", ont expliqué dans un communiqué commun la ministre chargée de l'Egalité femmes-hommes Élisabeth Moreno et le secrétaire d'Etat à la Ruralité, Joël Giraud.

"Si les violences au sein du couple touchent tous les milieux sociaux, la moitié des féminicides a lieu en milieu rural", ont-ils rappelé. "Les victimes de ces violences faites aux femmes sont souvent confrontées à des difficultés supplémentaires avec un tissu associatif moins développé et donc moins accessible".

"Cette enveloppe prendra la forme d'un appel à manifestation d'intérêt (AMI) qui permettra de financer des actions adaptées aux spécificités des territoires ruraux en faveur des femmes en milieu rural", ont-il souligné.

Les domaines d'action concernés sont l'accès aux droits, la lutte et la prévention des violences faites aux femmes en milieu rural ou encore l'autonomie économique et l'insertion professionnelle des femmes en milieu rural.