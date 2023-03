Féminicide dans le Pas-de-Calais : une quadragénaire tuée au couteau, son ex-compagnon en garde à vue

Une information judiciaire pour meurtre "par personne ayant été conjoint ou concubin" sera ouverte samedi, en vue d'une mise en examen du suspect, a annoncé le parquet, qui entend réclamer sa mise en détention provisoire.

Un homme de 52 ans a été placé en garde à vue à Béthune (Pas-de-Calais) pour meurtre aggravé, suspecté d'avoir tué au couteau son ex-compagne de 48 ans, a annoncé le parquet, vendredi 10 mars Cette dernière avait déposé plainte le 21 février contre lui, "pour des faits de menaces de mort", a-t-il précisé. Cette plainte "était en cours de traitement".

Une information judiciaire pour meurtre "par personne ayant été conjoint ou concubin" sera ouverte samedi, en vue d'une mise en examen du suspect, annonce le procureur. Le parquet entend réclamer sa mise en détention provisoire.

"Plusieurs coups de couteaux"

En garde à vue, l'homme a reconnu "s'être introduit dans le domicile de la victime au cours de la nuit par une porte non verrouillée et lui avoir porté plusieurs coups de couteau", a détaillé le procureur de Béthune, Thierry Dran, dans un communiqué. Le quinquagénaire n'était pas connu des services et "ne présente aucun antécédent judiciaire relatif à des faits de violences par conjoint".

Les secours sont intervenus jeudi à 5h30 dans l'appartement de la victime, après l'appel d'un voisin. "Malgré les premiers soins", la victime, qui "présentait des traces de coups, probablement portés à l'aide d'une arme blanche" est morte sur place, a précisé le procureur. Aperçu par des témoins "quittant précipitamment les lieux", son ex-compagnon a été interpellé quelques minutes plus tard, à 5h45, "au volant de sa voiture alors qu'il regagnait son domicile".

La fille de la victime, une adolescente qui serait âgée de 12 ans, était présente au moment des faits selon France 3 Hauts-de-France. La mairie de Béthune, contactée par France 3, indique son "effroi" et adresse "toutes ses pensées" à la victime et ses proches. "Nous attendons les suites de l'enquête mais nous condamnons fermement les violences faites aux femmes et, plus généralement, toutes formes de violences", a réagi Olivier Gacquerre, maire de Béthune.