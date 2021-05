Féminicide à Hayange : plusieurs centaines de personnes marchent pour rendre hommage à la victime

Les participants se sont rassemblés devant l'hôtel de ville où une banderole "Hommage à Stéphanie. Non au laxisme" a été suspendue.

Plusieurs centaines de personnes ont participé, mercredi 26 mai en fin d'après-midi, à une marche blanche à Hayange (Moselle) pour rendre hommage à Stéphanie Di Vincenzo, victime d'un féminicide dans la nuit de dimanche à lundi. A l'appel du maire (RN) de cette cité ouvrière, Fabien Engelmann, les participants se sont rassemblés à 18 heures devant l'hôtel de ville où un calicot "Hommage à Stéphanie. Non au laxisme" a été suspendu sur le fronton, au-dessus de la devise républicaine. "C'est le cœur lourd que nous sommes réunis ce soir", a déclaré Fabien Engelmann, aux côtés de la famille de la victime, jeune femme de 22 ans.

"C'était un homme violent, un homme comme ça ne doit plus sortir de prison", a dénoncé pour sa part la grand-mère de Stéphanie Di Vincenzo, qui a pris la parole devant la foule. Une photo de la victime ainsi qu'un bouquet de roses blanches ont été déposés sur le parvis de l'hôtel de ville. Puis le cortège, famille et élus ceints de leur écharpe tricolore en tête, s'est élancé sous un ciel de plomb, des femmes portant des affiches pour dire "Stop aux violences conjugales". Il a marqué une pause quelques minutes plus tard pour se recueillir sur les lieux du drame, où des dizaines de gerbes de fleurs avaient été déposées.