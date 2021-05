Royaume-Uni : 25 ans plus tard, la BBC s'excuse pour une interview de la princesse Diana obtenue frauduleusement

C'est l'interview la plus retentissante de la tumultueuse histoire de la famille royale britannique. "Nous étions trois dans ce mariage. C'était un peu trop", soufflait la princesse Diana, le 20 novembre 1995. Elle s'adressait à un journaliste de la BBC, Martin Bashir, qui avait utilisé des documents falsifiés pour arriver à ses fins. Dans cette interview, la princesse de Galles révêlait la relation extra-conjugale du prince Charles avec Camilla Parker Bowles. Mais pour obtenir cet entretien, le reporter a mis en place une manipulation. Il a créé de faux relevés bancaires afin de faire croire au frère de Diana que la princesse était surveillée par des espions de la famille royale. Une illusion de complot pour la pousser à témoigner.



La BBC présente ses excuses

Après des années d'enquête et d'émotion, le fils aîné de la princesse Diana, William, témoigne. "C'est infiniment triste de savoir à quel point les manquements de la BBC auront alimenté les peurs, la paranoïa et la solitude des dernières années que j'ai passées avec ma mère", déplore-t-il. Dans une lettre rédigée un mois après l'émission, Diana indiquait n'avoir aucun regret et subi aucune pression. Mais le groupe audiovisuel britannique a tenté de cacher ses fautes lors d'une première enquête interne. Il a présenté ses excuses à la nation et à la famille royale.