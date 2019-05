DIRECT. Arrêt des soins de Vincent Lambert : les avocats ont saisi la justice en urgence pour demander la fin de la sédation profonde

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #LAMBERT

: Nous recevons de nombreuses réactions au sujet de l'arrêt des soins prodigués à Vincent Lambert. Rappelons quelques éléments à ce sujet.



• Cette procédure est encadrée par la loi Claeys-Leonetti de 2016, qui interdit l'euthanasie et le suicide assisté mais autorise l'arrêt des traitements en cas "d'obstination déraisonnable".



• Selon cette loi, les traitements peuvent être "suspendus" lorsqu'ils "apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie".



• La décision doit être prise par les médecins de façon "collégiale".



• Dans le cas de personnes qui ne peuvent pas exprimer leur volonté, comme Vincent Lambert, la "sédation profonde et continue jusqu'au décès" est "une mesure de précaution" pour être sûr "que le patient ne souffre pas", selon des recommandations publiées l'an dernier par la Haute autorité de santé (HAS).

: Je pense beaucoup à l'épouse de Vincent Lambert. J'espère que sa fin de vie de passera dans la sérénité et la paix

: Manger et boire, ce ne sont pas des "soins" médicaux, c'est le droit basique de tout être humain vivant !!! Etre handicapé n'est pas une raison pour ne plus être nourri et ne mérite pas la mort !!! Quelle horreur...

: Il est grand temps de mettre un terme aux souffrances de cet homme... (...) C'est une situation très ambiguë mais quelle horreur d'être à la place de ce jeune homme depuis si longtemps.Comment peut on aimer quelqu'un et le laisser dans un état pareil?

: Ce n'est pas trop tôt. Quelles souffrances inutiles.Une famille brisée. RIP

: Vous êtes très, très nombreux à commenter l'arrêt des soins de Vincent Lambert, qui a débuté ce matin. La très grande majorité des réactions que nous recevons comprennent cette décision.

: Contacté par franceinfo, Jean Paillot, avocat des parents de Vincent Lambert, confirme avoir saisi la justice pour demander l'arrêt de la sédation du patient, en état végétatif depuis dix ans. "On attend la date d'audience", indique-t-il.

: "Durant cette période douloureuse, j’espère pour monsieur Vincent Lambert que chacun saura ouvrir une parenthèse et se rassembler auprès de lui, afin que ces moments soient le plus paisibles, intimes et personnels possible."



Dans un courriel adressé aux médias, le médecin de Vincent Lambert confirme avoir arrêté les soins, et débuté une "sédation profonde et continue" pour son patient. Un "planning élargi" de visite a été établi pour que sa famille puisse lui rendre visite.

: L'arrêt des soins de ce patient en état végétatif depuis dix ans était programmé cette semaine, mais ses parents espèraient toujours suspendre la décision par de "nouveaux recours".

: L'arrêt des soins prodigués à Vincent Lambert a débuté, indiquent des sources concordantes à France 3.

: Voici le point sur l'actualité à 9 heures :



• Vincent Lambert, devenu malgré lui le symbole du débat sur la fin de vie, mourra-t-il dans les prochains jours ? L'arrêt des soins de ce patient en état végétatif depuis dix ans est programmé cette semaine. Retour sur une histoire douloureuse qui a divisé la famille Lambert en deux clans irréconciliables.



• Ça y est, c'est fini. Le dernier épisode de la série Game of Thrones a été diffusé il y a quelques heures. A cette occasion, franceinfo a recueilli les témoignages de personnes qui ont eu connaissance, sans le vouloir, d'éléments importants de l'intrigue. Attention, l'article est plein de divulgâcheries (ou spoilers, si vous préférez).



• Paris, Dijon, Strasbourg ou encore Toulouse... Taxis, auto-écoles et ambulanciers se mobilisent aujourd'hui pour protester contre le projet de loi d'orientation des mobilités, accusé notamment "d'ubériser" leurs professions.



• Après une première semaine consacrée au seul délit de fraude fiscale, le procès à Paris des époux Balkany reprend pour cinq semaines consacrées cette fois aux accusations de blanchiment et de corruption, plus lourdes et bien plus complexes.



: "Vincent Lambert ne survit pas grâce à des machines, il est uniquement nourri et hydraté. L'idée qu'un juge puisse décider de cesser cette hydratation et cette alimentation interroge, évidemment. C'est une décision de justice qui condamne à la mort, il faut dire les choses telles qu'elles sont."



Marine Le Pen réagit d'abord à la question de l'arrêt des soins de Vincent Lambert.



: Nous l'indiquions ce matin, le médecin traitant de Vincent Lambert a annoncé à sa famille "l'arrêt des traitements", accompagnés d'une "sédation profonde et continue" à partir d'aujourd'hui. La justice a considéré que la poursuite des soins envers ce quadragénaire en état de "conscience minimale" depuis plus de dix ans relevait d'une "obstination déraisonnable".

Mais Pierre et Viviane Lambert, des catholiques soutenus par la mouvance traditionaliste, entendent poursuivre jusqu'au bout leur combat. Retour sur une histoire douloureuse qui a divisé la famille Lambert en deux clans irréconciliables.









: C'est justement là toute la question, @anonyme. Rachel, épouse de Vincent Lambert, assure dans un livre que son époux lui avait clairement indiqué "que si jamais, un jour, il est pour une raison ou pour une autre en état de grande dépendance, il préférerait mourir que de rester cloué sur un lit." Mais l'intéressé n'a laissé aucun écrit attestant de ce choix.

: Bonjour, concernant Vincent Lambert, savons-nous si il a laissé des souhaits quand à sa situation actuelle ? On l’oublie un peu malheureusement... (...) Bonne journée

: Terminons notre tour des kiosques avec la une de L'Union, qui revient sur la bataille acharnée autour du sort de Vincent Lambert, en état végétatif depuis plus de dix ans et dont l'arrêt des soins doit survenir cette semaine. Entre 100 et 150 personnes ont manifesté hier devant l'hôpital Sébastopol de Reims pour dénoncer une "euthanasie déguisée".







: Un premier point sur l'actualité ? Un premier point sur l'actualité :



• Vincent Lambert, devenu malgré lui le symbole du débat sur la fin de vie, mourra-t-il dans les prochains jours ? L'arrêt des soins de ce patient en état végétatif depuis dix ans est programmé cette semaine. Mais ses parents espèrent toujours suspendre la décision par de "nouveaux recours".



• Ça y est, c'est fini. Le dernier épisode de la série Game of Thrones a été diffusé il y a quelques heures. A cette occasion, franceinfo a recueilli les témoignages de personnes qui ont eu connaissance, sans le vouloir, d'éléments importants de l'intrigue. Attention, l'article est plein de divulgâcheries (ou spoilers, si vous voulez).



• Paris, Dijon, Strasbourg ou encore Toulouse... Taxis, auto-écoles et ambulanciers se mobilisent aujourd'hui pour protester contre le projet de loi d'orientation des mobilités, accusé notamment "d'ubériser" leurs professions.



• Après une première semaine consacrée au seul délit de fraude fiscale, le procès à Paris des époux Balkany reprend pour cinq semaines consacrées cette fois aux accusations de blanchiment et de corruption, plus lourdes et bien plus complexes.