Projet de loi sur la fin de vie : Agnès Firmin-Le Bodo salue la prise de position de Michel Barnier et attend "plus de précisions" sur la reprise du travail parlementaire

"Je me réjouis de l'annonce du Premier ministre", "c'est la première fois que je l'entends prendre une telle position en disant que lui était favorable au projet initial", salue Agnès Firmin-Le Bodo, députée Horizons de Seine-Maritime, ancienne ministre de la Santé qui a élaboré le projet de loi sur la fin de vie, sur franceinfo, vendredi 4 octobre. Le Premier ministre s'est dit "personnellement d'accord" avec la version initiale du texte, lors d'une interview sur France 2, jeudi soir. "Maintenant, j'attends une prochaine intervention où on aura plus de précisions sur le moment où on va reprendre ces travaux", poursuit l'élue normande.

Michel Barnier a expliqué, jeudi, être "favorable à reprendre le travail là où il a été interrompu". C'est ce qu'a demandé Olivier Falorni, député centriste de Charente-Maritime, rapporteur général de ce projet de loi sur la fin de vie, lorsqu'il a à nouveau déposé le texte, fin septembre. "Nous nous sommes arrêtés au moment des discussions sur les sujets de terme, de moyen terme et de court terme", rappelle Agnès Firmin-Le Bodo. "Nous avions voté la première partie sur l'évolution des soins palliatifs et nous en étions sur la partie d'aide à mourir", poursuit l'ancienne ministre.

Agnès Firmin-Le Bodo souhaite désormais "passer à l'action et aux débats" et "trouver une voie de passage pour que le texte puisse être voté". "Nul doute que nous pourrons trouver la voie de passage qui nous permettra d'avancer", affirme-t-elle. "Je compte sur Geneviève Darrieussecq pour nous aider à avancer sur le sujet. Elle était parlementaire, elle était députée, lorsque nous avons commencé les discussions. Elle a participé activement aux débats. Elle connaît bien le texte", souligne la députée Horizons.