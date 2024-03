Fin de vie : "Les malades en avaient marre d'attendre", réagit un patient atteint de la maladie de Charcot

Après de nombreuses consultations et une Convention citoyenne, Emmanuel Macron annonce un projet de loi, dès le mois d'avril, sur l'aide à mourir pour les patients en fin de vie, dans une interview aux quotidiens La Croix et Liberation. Elle pourra prendre la forme d'une substance létale absorbée par le patient ou administrée par un tiers mais dans des conditions strictement limitées. Loïc Résibois, 46 ans, est atteint de la maladie de Charcot et il accueille très favorablement la perspective de cette nouvelle loi.

"Ma première réaction déjà c'est : Enfin ! Parce que nous, les dizaines de milliers de malades condamnés français, on attendait qu'Emmanuel Macron permette au Parlement de s'emparer de ce texte depuis des mois", s'exclame Loïc Résibois. "Pour tout un chacun, sept mois de décalage, ce n’est pas grand-chose. Mais pour nous qui sommes condamnés, sept mois, c'est énorme," souligne-t-il.

"Avoir une fin de vie sereine"

"Ça va nous permettre, je l'espère, de retrouver ce qu'on souhaite quand on est en fin de vie, c'est de la sérénité. Parce que l'aide active à mourir, ou plutôt 'l'aide à mourir' selon le texte. Ce n’est pas une chose vers laquelle les malades qu'on est vont se précipiter. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions possibles. Mais ce qu'on souhaite aussi, c'est avoir une fin de vie sereine", précise l'homme.

Loïc Résibois ajoute que "savoir qu'une loi nous permet enfin en France, de pas nous retrouver dans une situation où on n’est pas encore mort mais plus tout à fait vivant, c'est extrêmement important. Un autre motif de satisfaction quand même pour nous, c'est le calendrier. Le fait que ça soit présenté en Conseil des ministres en avril et une première lecture en mai, ça, pour nous, c'est extrêmement important. Parce que, honnêtement, les malades en avaient marre d'attendre."