Étoiles jaunes et un brassard nazi en vente sur Leboncoin : une association de lutte contre l'antisémitisme va porter plainte

Le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme (BNVCA) a annoncé, dimanche 14 janvier, qu'il allait porter plainte, lundi, après avoir découvert sur internet que des étoiles jaunes "juif" et un brassard nazi étaient mis en vente sur le site Leboncoin.fr, a appris franceinfo confirmant une information du Parisien. L'étoile jaune était une pièce de tissu imposée aux personnes de confession juive par les nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Encore visible dimanche après-midi

Dimanche après-midi, des annonces de ce type étaient encore disponibles sur le site de vente en ligne leboncoin.fr. Le message du vendeur le localise à Argenteuil dans le Val d'Oise.

Dans l'annonce, il met en vente une étoile jaune au prix de 60 euros avec une légende précisant "étoile juif pour enfants". Une autre annonce propose également d'acheter un brassard nazi pour 60 euros a pu constater franceinfo.

Plainte déposée par le président du BNVCA

Contacté par franceinfo, le président du BNVCA, Sammy Gholzan, affirme avoir été "averti par des internautes." Ce dernier explique vouloir "signaler ça au ministre de l'Interieur et au préfet directeur de la DILCRAH (Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT) de manière à ce que l'on essaye d'obtenir la disparition de ces produits qui sont proposés à la vente". "Nous allons aussi déposer plainte car il s'agit d'un délit prévu et réprimé par nos lois" a-t-il ajouté.



De son côté, René Levy, secrétaire général du BNVCA, a également réagi : "c'est aberrant". Le responsable se dit surpris qu'une telle annonce ait pu être validée sur le site. Selon lui Leboncoin a une responsabilité, "ils doivent quand même connaître la loi".

Leboncoin présente ses excuses

Le directeur général du site internet, Antoine Jouteau, a déclaré être "horrifié par la publication de ces annonces, contraires à nos règles de parution et contraires à la morale", sur franceinfo, après avoir présenté ses excuses sur le réseau social Twitter.



Nous nous réservons le droit d'engager toutes les poursuites nécessaires vis-à-vis de l'auteur et responsable de l'annonce. Je présente mes excuses à tous ceux qui, comme moi, en ont été choqués. 2/2 — Antoine Jouteau (@ajouteau) 14 janvier 2018

Les annonces ont été supprimées "suite au signalement", a précisé le responsable. Le directeur du site envisage par ailleurs "d'engager toutes les poursuites nécessaires à l'encontre du responsable de ces annonces."

Selon Antoine Jouteau, ces cas sont "extrêmement rares" alors que 28 millions d'objets sont en ligne sur le site. Pour autant, "on va en tirer les conséquences et travailler avec nos équipes d'ingénierie pour améliorer nos filtres et nos contrôles" promet le directeur du BonCoin.