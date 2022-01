Grève des enseignants : les parents d'élèves apportent leur soutien

Les enseignants sont particulièrement remontés contre la gestion de la crise sanitaire à l'école et 75% d'entre eux sont attendus pour la grève du jeudi 13 janvier. Face à la situation, les parents d'élèves s'organisent en urgence pour faire garder leurs enfants.

À Poitiers (Vienne), plusieurs écoles seront fermées suite à la grève des enseignants qui se tiendra partout en France jeudi 13 janvier. Télétravail, nounou, jour off... Plusieurs parents ont déjà bousculé leur programme du jour, afin de ne pas laisser leurs enfants seuls. Malgré la gêne occasionnée par cette grève, la majorité des parents la comprennent. "On recule notre travail ade demain à un autre jour. On est très compréhensifs des soucis qui se passent à l'école", témoigne l'un d'entre eux.



Certains parents prêts à manifester avec les enseignants

Certains parents d'élèves affirment même vouloir soutenir les enseignants dans la rue. "On va alourdir le mouvement pour être avec le cortège, pour soutenir les enseignants aujourd'hui pour les conditions de travail dans lesquelles ils sont", déclare une parente d'élève qui affirme qu'elle sera probablement dans la rue demain. Les enseignants et le directeur de l'établissement de Poitiers déplorent un nouveau protocole sanitaire, qui complique les conditions de travail de l'équipe pédagogique.