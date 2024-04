Autisme : "Chaque jour a son petit combat", confie l'acteur Samuel Le Bihan, dont la fille est autiste

Mardi 2 avril est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. L'acteur Samuel Le Bihan, dont la fille est atteinte de troubles autistiques, est l'invité du 12/13 info à cette occasion.

La fille de l'acteur Samuel Le Bihan est atteinte de troubles autistiques. Dans un téléfilm, il joue le rôle d'un avocat qui doit défendre une mère infanticide, qui dit avoir voulu mettre fin aux souffrances de son enfant atteint de polyhandicaps, et de troubles autistiques sévères. Invité du 12/13 info, mardi 2 avril, le comédien explique avoir "voulu parler d'isolement, de la détresse de beaucoup de femmes qui se retrouvent en charge d'un handicap qui les isole socialement".

"Éveiller les consciences"

Selon lui, "aborder ces sujets, pouvoir en parler, c'est déjà éveiller les consciences". Lui-même est père d'une fille de 12 ans atteinte d'autisme. "Avant, on condamnait les mères et on enfermait les enfants, ce qui était absolument abominable. Aujourd'hui, on les transcende et on va vers une société inclusive", se félicite Samuel Le Bihan. Avec sa fille, l'acteur confie que "chaque jour a son petit combat".