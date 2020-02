Emmanuel Macron demande au gouvernement de "faire preuve d'humanité" sur l'allongement du congé de deuil d'un enfant

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, doit annoncer samedi soir des pistes de travail pour "corriger une erreur d'appréciation" faite par le gouvernement.

Emmanuel Macron intervient pour corriger le tir. Le président de la République a demandé au gouvernement, samedi 1er février, de "faire preuve d'humanité" dans le dossier congé de deuil en cas de mort d'un enfant, indique à franceinfo l'Elysée, confirmant une information de BFM TV. Tout en autorisant le don de RTT aux parents endeuillés pour ce type de situation, l'Assemblée nationale avait rejeté jeudi une proposition du groupe UDI-Agir d'instaurer un congé de deuil de douze jours plutôt que cinq.

"Le gouvernement a annoncé hier qu'il y aurait une concertation à venir et Muriel Pénicaud devrait s'exprimer ce soir sur BFM TV pour évoquer des pistes de travail", précise l'Elysée. "On a fait une erreur d'appréciation collective et on veut corriger cette erreur très vite", confie-t-on au ministère du Travail. Muriel Pénicaud doit annoncer les modalités envisagées par le gouvernement pour permettre d'allonger le congé de deuil.