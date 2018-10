Violences à l'école : Castaner "n'exclut pas la présence physique" des forces de l'ordre dans les établissements

Selon le ministre de l'Intérieur, une telle mesure pourrait être envisagée pour "les quartiers les plus difficiles", "à des moments de tension particulière dans la journée".

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a déclaré, vendredi 26 octobre, qu'il "n'exclu(ai)t pas la présence physique des forces de l'ordre" dans les établissements, parmi les mesures pour renforcer la sécurité, après l'affaire de l'enseignante braquée avec une arme factice par un élève à Créteil (Val-de-Marne). Un ensemble de mesures doit en tout cas être présenté mardi en Conseil des ministres.

Cette présence pourrait être décidée pour "les quartiers les plus difficiles", "à des moments de tension particulière dans la journée" et "évidemment avec l'accord du chef d'établissement", a précisé Christophe Castaner, prônant "une approche quartier par quartier", plutôt qu'une circulaire nationale. Il faut que "l'école soit un endroit sanctuarisé, protégé, que nos enseignants soient protégés et que nos élèves soient aussi protégés de ces violences inacceptables", a-t-il insisté.

Parmi les autres mesures qui seront annoncées mardi, Jean-Michel Blanquer a notamment évoqué "la question du signalement systématique des faits", "des sanctions proportionnées éducatives" et le "renforcement des équipes mobiles de sécurité qui permettent de remettre l'ordre dans un établissement". Le ministre de l'Éducation nationale a également annoncé, pour les élèves de 13 à 18 ans, "la possibilité d'avoir des établissements spécialisés", avec des personnels éducatifs, mais aussi "d'origine militaire ou de la police". La garde des Sceaux Nicole Belloubet a quant à elle notamment "proposé de multiplier les travaux d'intérêt général dans les établissements scolaires, ce qui aura une forte valeur éducative".