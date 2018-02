VIDEO. Les Français nuls en maths ? On a vérifié

Des opérations simples, niveau CM1-CM2, et pourtant… Selon un rapport sur l’enseignement des mathématiques, remis lundi 12 février au gouvernement pour tenter d'améliorer le niveau des élèves en France, 45% des collégiens qui arrivent en classe de sixième ne maîtrisent pas les notions de base. Franceinfo a voulu tester quelques adultes au hasard en posant quelques opérations simples sur une ardoise.

Si une majorité des gens interrogés dans cette vidéo (4 sur 7) parviennent à résoudre l'opération 35,1 x 100 = 3 510, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Pourtant, ce genre de calcul fait partie des bases à maîtriser pour poursuivre un cursus sans trop de difficultés. Or il est acquis par seulement la moitié des élèves en fin de CM2.

"Il faut atteindre les 100% et faire en sorte que les quatre opérations [addition, soustraction, multiplication et division] soient maîtrisées à l’entrée au collège. On ne peut plus se dire 'on verra en sixième', car l’élève va cacher ses difficultés et les traîner tout au long de sa scolarité. C’est notre responsabilité collective", expliquait dans Le Parisien Charles Torossian, inspecteur général de l’éducation nationale.