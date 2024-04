Un adulte sur dix rencontre des difficultés à l'écrit, selon l'Insee

Cela représente quatre millions de personnes en France, et la grande majorité de ceux qui ont déjà des difficultés à l'écrit en ont aussi en calcul, selon une étude publiée lundi par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

En 2022, en France, 10% des personnes âgées de 18 à 64 ans éprouvent des difficultés dans au moins un des trois domaines fondamentaux de l’écrit, selon une étude de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), publiée lundi 22 avril. Cela représente 4 millions de personnes. 8% des adultes ont même des difficultés fortes à l’écrit. Dans le détail, 5% des adultes ont des difficultés en lecture de mots, 9% en production de mots écrits et 10% en compréhension d’un texte simple. Par ailleurs, 12% des adultes rencontrent des difficultés en calcul. Et la grande majorité de ceux qui ont déjà des difficultés à l’écrit en ont aussi en calcul (62%).

Si l’Insee note des écarts relativement faibles entre les femmes (10%) et les hommes (11%), ce n’est pas la même chose pour le calcul. En effet, les femmes ont plus souvent des difficultés en calcul (15%) que les hommes (9%).

Ces difficultés sont également plus marquées pour les générations plus âgées. 6% des 18-24 ans éprouvent des difficultés à l’écrit, contre 14% des 55-64 ans. Ces différences s’expliquent, selon l’Insee, par le fait que les générations plus jeunes "ont eu des scolarités plus longues et sont plus diplômées que les plus anciennes". En revanche, l’écart se resserre en calcul, avec 10% des 18-24 ans en difficulté contre 15% des 55-64 ans. Pour l’Insee, cela confirme d’autres études qui alertent sur les résultats en "retrait pour les générations d’élèves récentes, en fin de primaire ou de collège".

Impact du niveau de diplôme

L’étude assure également que "les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des départements d’outre-mer ont plus souvent des difficultés face à l’écrit (32%) et au calcul (31%)" que les adultes vivant en dehors de ces zones (8% pour l'écrit et 10% pour le calcul). L'Insee explique que cet écart est dû aux plus fortes proportions de personnes non scolarisées dans ces quartiers, où vivent davantage de personnes en situation d'illettrisme ou de personnes peu ou pas diplômées. Pour ces mêmes raisons, un habitant des DOM (département d'outre-mer) sur quatre est en difficulté face à l'écrit et trois sur 10 en calcul (contre un sur 10 dans l'Hexagone).

La maîtrise de l’écrit et du calcul reste liée au niveau de diplôme à la fois de la personne et de ses parents. 19% des personnes dont les parents sont peu ou pas diplômés sont en difficulté à l'écrit contre 3% des personnes dont les parents sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur. En calcul, l'écart est sensiblement le même avec respectivement 19% contre 4%.

"35% des personnes peu ou pas diplômées sont en difficulté à l'écrit ou en calcul, alors que la part de personnes diplômées du supérieur en difficulté est marginale." Insee dans son étude

Ces problèmes ne sont pas sans conséquences dans la vie de tous les jours. Cela contribue par exemple à limiter l’usage d’internet. 83% des personnes en difficulté face à l'écrit ont utilisé internet au cours des trois mois précédant l'enquête, contre 97% de l'ensemble des adultes. "Un quart des personnes en difficulté, à l'écrit ou en calcul, jugent qu'internet complique les démarches administratives, soit 10 points de plus que pour l'ensemble de la population". En effet, 61% des personnes avec des difficultés à l'écrit ont effectué une démarche administrative elles-mêmes au cours des douze mois précédant l'enquête, contre 85% dans l'ensemble de la population. Et lorsqu'elles réalisent elles-mêmes ces démarches, 42% passent par internet, contre 79% des adultes en moyenne.

Méthodologie : L'enquête "Formation tout au long de la vie" a été réalisée par l'Insee et la Dares (Direction de l'animation de la recherche, des études et des Statistiques) en face-à-face entre septembre 2022 et mars 2023. Le volet "compétences", sur lequel se focalise cette étude, a été proposé à près de 16 200 personnes âgées de 18 à 64 ans résidant en France.