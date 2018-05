Santé : quand l'asthme perturbe la scolarité

L'asthme est une pathologie souvent sous-estimée. En France, pourtant, plus de quatre millions de malades sont concernés et cela entraine près de 1 000 morts chaque année. L'asthme est aussi la cause la plus fréquence d'absentéisme à l'école chez les enfants.