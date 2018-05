Journée mondiale de l’asthme : Une appli pour sauver des vies

Laurence Meyer a perdu son fils en 2006 après une crise d’asthme aiguë. Aujourd'hui elle propose une appli inédite Asthme Agir pour éviter de nouveaux drames.

"Je pense que la connaissance globale de l’asthme s’améliore, mais ça reste un sujet tabou. L’asthme est sournois. C’est une vraie maladie qui peut être fatale", alerte Laurence Meyer. Chaque année en effet, près de 1 000 personnes meurent d’asthme en France. Pourtant, cette maladie est bien souvent considérée, à tort, comme une affection banale. D’où la volonté de Laurence de mener une vaste campagne de communication et d’information sur le sujet. Depuis le 30 avril, son application, Asthme Agir, est disponible sur iPhone.

Entrer directement en contact avec les urgences

"J’ai commencé à travailler là-dessus l’année dernière. L’application donne les signes de la crise et les règles à suivre quand elle survient", explique Laurence. Parmi ces règles, la plus importante : ne pas bouger le malade, et appeler immédiatement les secours. L’application met donc à disposition un "bouton 15", qui permet d’entrer directement en contact avec les urgences, en bougeant le moins possible.

L’application comprend également un système de géolocalisation, qui indique à l’utilisateur le service d’urgences le plus proche, son adresse et son numéro de téléphone. "C’est la deuxième partie de l’application, elle est à utiliser en cas de doute", explique Laurence. Car solliciter les urgences, lorsqu’on est asthmatique, est toujours conseillé. "J’ai rencontré des pneumologues et travaillé avec eux. Ils m’ont expliqué qu’il vaut mieux se rendre aux urgences pour pas grand chose qu’y aller quand il est trop tard. C’est terrible de dire ça, quand on connaît la crise des urgences actuelles, mais c’est malheureusement vrai !" poursuit Laurence.

"Eviter des catastrophes"

Aujourd’hui, la créatrice d’Asthme Agir continue d’informer, notamment grâce à son association, Dove United. Laurence en est persuadée : "Avec une bonne communication, on pourra éviter des catastrophes. Sauver une, deux ou trois vies ne permettra pas de ramener mon fils, mais cela peut aider d’autres parents."

Quatre millions de Français souffrent d'asthme, selon l'association Asthme & Allergies. Lorsque la crise survient, l'asthme empêche la respiration. Les bronches se resserrent et ne laissent plus passer l'air normalement. Sans traitement, le malade est asphyxié. Pour éviter au mieux les crises, il est impératif de faire attention aux facteurs aggravant, comme la poussière et les allergies, et de se faire suivre par un pneumologue.