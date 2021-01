Baccalauréat : les épreuves de spécialité en contrôle continu

Le 17 mars 2021, les élèves de terminale auraient dû passer les épreuves de leur spécialité. Elles consistent en deux examens, qui portent sur les deux matières principales choisies pour leur baccalauréat. Ces épreuves ont été annulées. Elles seront remplacées par des contrôles continus.

Des réactions mitigées chez les lycéens

Parmi les élèves, les réactions sont mitigées. "Ça nous enlève un gros stress des épreuves. Et pour les gens qui ont une bonne moyenne, ça peut être un avantage", relève un lycéen. "Je pense que ça a des conséquences, argue un autre élève. Ça en perturbe certains qui n’ont pas forcément de bons résultats au cours de l’année et qui avaient prévu de miser sur les épreuves du BAC". Du côté des établissements scolaires, c'est le soulagement. Cette décision permettra également aux enseignements d’être plus complets, car ils seront menés jusqu’au bout du troisième trimestre.

