VRAI OU FAKE Rentrée 2019 : les enfants de 3 ans sont-ils obligés de rester à l'école toute la journée avec la nouvelle loi ?

L'âge de l'instruction obligatoire a été abaissé de 6 à 3 ans par la loi "pour une école de la confiance" adoptée pendant l'été. Mais la mesure ne concerne qu'environ 26 000 enfants non scolarisés. Elle ne remet pas en cause le droit de faire l'école à la maison et elle prévoit des aménagements et des dérogations.