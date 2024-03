Reportage "Une voix pour confirmer les informations" : le numéro vert de Parcoursup très sollicité à la veille de la fin des inscriptions

Avis aux lycéens de Terminale et étudiants qui refont une première année : c’est l'avant-dernier jour pour formuler ses vœux sur Parcoursup. Après jeudi 13 mars à minuit, ce sera trop tard. C’est toujours une période de stress, pour les jeunes et leur famille, parfois un peu perdus dans cet environnement d’études supérieures. Pour les aider, des professionnels répondent à toutes les questions via un numéro vert gratuit : le 0 800 400 070.

L’une des sept plateformes téléphoniques nationales se trouve à Amiens, dans la Somme. Depuis le début de cette dernière semaine de campagne Parcoursup, c’est l'effervescence : les appels n’arrêtent pas. De 4 000 par semaine au niveau national en temps normal, on passe à 20 000 au moment des dates importantes. Léa Dury est l’une des 50 personnes répondantes à ce numéro vert. Elle connaît chaque détail du site Parcoursup : "Vous pouvez me poser n'importe quelle question, je suis capable d'y répondre ! Je le connais par cœur, avec ses mises à jour, c'est important de le préciser."

"Je n'ai que des parents qui appellent !"

Depuis quelques jours, la plupart des appels concernent des demandes de précisions sur les dates : "Même si c'est écrit, ils ont besoin d'avoir cette question un peu plus personnelle et nous la poser à nous." Et entre les parents et les enfants les plus stressés sont évidemment les parents, assure Léa. "L'étudiant est tellement accompagné par les professeurs qu'il est déjà au courant. Je n'ai que des parents qui appellent !"

Toutes les questions posées sont ensuite synthétisées et remontent jusqu’au ministère de l’Enseignement supérieur, qui peut, en fonction, décider de communiquer sur un aspect précis sur le site directement ou sur les réseaux sociaux.

Cette plateforme téléphonique, c’est la voix et l’oreille de Parcoursup, analyse Claire Platel, elle coordonne ce numéro vert : "C'est un besoin d'avoir une voix, un humain, pour confirmer des informations qui sont bien présentes sur le site, que les profs, les enseignants donnent. Mais ils ont besoin d'avoir une voix humaine qui les rassure. C'est très important pour eux. C'est vraiment un souci de réassurance." L'an dernier, un candidat sur huit a sollicité ce numéro vert Parcoursup.